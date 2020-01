Entretenimento 27/01/2020 15:07 O Fuxico Ana Maria Braga revela que está com câncer de pulmão: 'Vou vencer mais esta Briga Divulgação/TV Globo/Mais Você Durante a exibição desta segunda-feira (27) do Mais Você, programa da Globo, Ana Maria Braga revelou aos telespectadores que foi diagnosticada novamente com câncer de pulmão.“Só recordando um pouquinho, eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no ano passado e vocês me deram força. Um foi operado e o outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, semelhante aos anteriores, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia. (...) No dia 24 de janeiro, recebi o primeiro ciclo de tratamento, uma combinação de quimio e imunoterapia”, chegou a contar ela, na frente das câmeras.“Não tenho dúvida nenhuma que vou ganhar mais esta briga”, também afirmou Ana Maria, na ocasião. Durante o recado que mandou, já no final da atração, a famosa apresentadora ainda agradeceu pelo amor que recebe, dos telespectadores.“A vida continua normal. Tenho muita fé, uma força que vem de Deus, e agradeço muito o carinho e as orações de vocês”, declarou ela.Já no início do Encontro desta segunda (27), Fátima Bernardes fez questão de mandar um recado pra lá de positivo para Ana Maria.Câncer de peleNesta quarta-feira (4), durante o programa Mais Você, da Rede Globo, Ana Maria Braga aproveitou a oportunidade para comentar sobre um câncer de pele que teve no passado."Eu que já tive câncer de pele, então, me cuido muito. Abusei bastante do sol ao longo da vida. O sol é cumulativo. O que você tomou de sol quando criança e jovem o corpo vai sentir depois dos 40 anos de idade", disse ela, apoiando o Dezembro Laranja, mês dedicado a conscientização e prevenção do câncer de pele.Em seguida, Ana deu dicas para as pessoas evitarem a exposição excessiva ao sol."Usem chapéus e abusem dos filtros solares. Examinem a pele, principalmente se for muito clara, e veja as manchas e pintas. Fiquem de olho! O câncer de pele pode matar", afirmou.

