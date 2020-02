Entretenimento 02/02/2020 09:57 osé Lucas Salvani Curta de MT protagonizado por drag queens vence prêmio em festival de cinema O curta-metragem “Dragnostra”, dirigido por P.V. Vidotti, venceu o prêmio de Melhor Direção de Arte na Mostra Cine Verão Brasil, do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (30). O curta conta a história de Sunshine que, após uma fatalidade, precisa assumir o manto de sua família e “usa os ensinamentos clássicos da máfia italiana pra transformar e acoplar sua família drag na sociedade criminosa”. Diretor de arte, Menotti Griggi não poderia estar mais feliz. Para ele, as artes no Brasil estão passando inúmeras dificuldades por conta da própria conjuntura do Governo e pelas pessoas que estão sendo escolhidas para gerir a cultura no país. Por isso, para ele, “é uma forma de resistência”.

Ao comemorar o prêmio, Menotti relembra um dos momentos mais satisfatórios do curta-metragem: a gravação de um assalto em um banco. Inicialmente, a cena seria rodada em um banco em Chapada dos Guimarães (a 60 km de Cuiabá), mas por imprevistos, a cena foi gravada em Cuiabá e foi preciso recriar um banco do zero, com um orçamento e recursos limitados.

“Ele [o diretor] virou para mim e disse: ‘só por essa cena eu acho que a gente pode dizer que fizemos um grande trabalho no filme’. (...) Você recriar um banco onde ele não existe, com muitos poucos recursos, porque não tinha grana para fazer, foi bacana”, relembra.

O curta-metragem foi gravado em Cuiabá, durante quase 20 dias, e conta com uma produção 100% cuiabana. Vidotti, aliás, revelou ao Olhar Direto que o filme deve ser disponibilizado ao grande público ainda em fevereiro, mas deve finalizar primeiro o circuito de festivais. “Espero que esse filme seja um pequeno facho de luz pra essa escuridão toda nos quesitos políticos e filosóficos na atualidade”.

Para Vidotti fica feliz em ver que seu filme está ganhando cada vez mais espaço e confessa ser honrado em fazer parte da mesma comunidade artística de nomes como Bruno Bini, diretor do longa-metragem “Loop”, protagonizado por Bruno Gagliasso.

“Fico honrado de fazer parte da comunidade artística daqui, onde existe muita gente talentosa, coração chega a bater mais forte quando alguma coisa assim acontece, mas não só pra mim, como também os amigos do audiovisual, como Samantha Col Debella e Bruno Bini, que também estão arrebentando pelo mundo”.

