Entretenimento 13/02/2020 08:31 IstoÉ Após bate-boca com Constantino, Marco Antonio Villa é suspenso da Jovem Pan © Fornecido por Três Editorial Ltda Reprodução/ YouTube O comentarista Marco Antonio Villa foi suspenso da programação da rádio Jovem Pan e corre risco de ser novamente demitido, informou o colunista Flávio Ricco, do UOL. Villa voltou para a rádio há um pouco mais de um mês e na semana passada protagonizou um bate-boca ao vivo com o também comentarista Rodrigo Constantino. Segundo o presidente da Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, Villa pode voltar à programação como apresentador em um novo programa. “Mas só em março, porque agora é Carnaval e ainda estamos decidindo sobre os novos programas que estrearemos em 2020”, afirmou Tutinha ao Uol. Na última sexta-feira (7), Constantino e Villa discutiram durante o Jornal da Manhã.Durante o bate-boca, Villa afirmou que se recusava a continuar dialogando com o colega. “Me recuso a continuar”, disse Villa. “Nós temos um jornal, nós temos que ter respeito a quem nos acompanha. Essa estratégia que ele quer criar é para favorecer os seus negócios privados e ver se ele sobe, chega”, disparou o historiador. “Meu Deus do céu, chama todo mundo de nazista, acusa os outros de corrupto”, rebateu Constantino. Villa retrucou: “Ele nem sabe o que é nazista. E corrupto, eu acusava o PT quando você estava calado, vamos continuar em frente?”. “Eu estava calado? Eu tenho um livro de 2005 sobre o PT, Villa”, argumentou Constantino. Os apresentadores da bancada tiveram que pedir aos dois para que continuassem o jornal. Ao fim da discussão, ambos pediram desculpa ao público. Felipe Moura Brasil deve sair Ainda de acordo com o colunista da Uol, Felipe Moura Brasil deve deixar a direção de jornalismo. A decisão teria sido tomada após as críticas de Moura ao governo de Jair Bolsonaro. “O Felipe [Moura Brasil] não foi demitido. Ele não quis renovar o contrato que acaba dia 24. Não era compatível trabalhar na revista Crusoé, apresentar programa e ser diretor de jornalismo. Agora com a TV Jovem Pan (a Panflix) tem que ter dedicação total e isso não era compatível. Pedi para ele ficar no programa “Os Pingos nos is” e estou esperando a decisão final dele”, disse Tutinha ao Uol.

