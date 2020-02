Entretenimento 13/02/2020 17:29 AdoroCinema La Casa de Papel: Experiência imersiva levará fãs para assaltar banco em São Paulo © AdoroCinema Já imaginou fazer parte do grupo de ladrões liderado pelo Professor (Alvaro Morte)? E o mais importante, qual nome de cidade você usaria? A Netflix fechou parceria com a Fever para promover uma experiência imersiva inspirada em La Casa de Papel, acontecendo simultaneamente em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Por enquanto, já estão confirmadas ações promovendo "assaltos" na Casa da Moeda de Paris, no Palácio de Alhajas em Madri, e no Banco de São Paulo. Segundo o comunicado oficial, o evento "seguirá um enredo emocionante, levando os participantes ao limite enquanto vivenciam cenas dirigidas por artistas, permitindo que os fãs participem do assalto e façam parte do grupo." A pré-venda dos ingressos começam a partir desta quinta, 13 de fevereiro, no site oficial. Os preços custam entre R$ 75 e R$ 220. A experiência acontecerá a partir de abril, mês de lançamento da quarta temporada de La Casa de Papel.

Voltar + Entretenimento