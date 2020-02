Entretenimento 16/02/2020 16:54 rd1.com.br Tadeu Schmidt faz revelação inusitada sobre bastidores do Fantástico Muita gente já se questionou se os jornalistas quando apresentam um programa ou jornal se vestem formais dos pés até a cabeça. Se todos fazem isso, não se sabe, mas Tadeu Schmidt revolveu quebrar o mistério e revelar como fica vestido onde a câmera não mostra. No Instagram, o comunicador explicou que as vezes grava as chamadas do Fantástico de bermuda. No entanto, atualmente não se dá mais para gravar programas inteiros assim, já que muitas vezes os jornalistas são filmados de corpo todo. “É verdade! Rola uma bermuda, de vez em quando“, iniciou Tadeu Schmidt, ao postar uma foto fazendo uma gravação. Na ocasião, o global vestia uma camisa social, bermuda e tênis. “A gente sempre ouviu aquelas histórias que diziam que o @ocidmoreira apresentava o Jornal Nacional de bermuda. Aliás, Cidão, você podia esclarecer isso aqui pra gente, né?“, continuou o jornalista, fazendo um pedido para Cid Moreira. “Fato é que, hoje em dia, como todos os apresentadores ficam em pé nos seus telejornais, tornou-se impossível usar bermuda. Mas, na gravação de chamadas, com a câmera fechada… Quando vocês virem as chamadas do @showdavida neste fim de semana, já vão saber como elas foram gravadas. O importante é que não tira em nada a seriedade do que estamos falando!”, concluiu Schmidt. Nos comentários, Cid Moreira se explicou. “Tadeu! Foi uma vezinha só! Era short de jogar tênis! Mas era diário as calça largas e as sandálias tipo franciscanas contrapondo com a seriedade da gravata e do paletó! Que saudades! Sonho as vezes que estou ainda na bancada“, disse o veterano. Os fãs ainda reagiram. “Acabei de ver a chamada do Fantástico!!! Dei muita risada lembrando que você está de bermuda”, entregou uma seguidora. “Isso a Globo não mostra“, brincou outra.

Voltar + Entretenimento