Chega a Cuiabá restaurante que une culinária japonesa e brasileira no mesmo espaço

Empresários apostam num novo conceito de espaço gastronômico, agregando comida japonesa e petiscos bem brasileiros, regados a chopp gelado e outras opções de bebidas, além de música ao vivo às sextas-feiras

Enfim em Cuiabá os amantes da comida japonesa podem sentarem-se à mesma mesa com os apaixonados por petiscos brasileiros e ainda, tomando aquele chopp bem gelado ou bebidas destiladas, tudo num mesmo espaço. O encontro de amigos agora tem novo endereço na capital cuiabana: o restaurante Hashi Mania adota um novo conceito de happy hour, além de ofertar almoço unindo as duas culinárias.

O empreendimento abre as portas com um espaço que unirá a culinária oriental e brasileira, no mesmo ambiente. Essa aposta é dos sócios, Felipe de Almeida e Grasieli Ramos. De acordo com os empresários a intenção é deixar os clientes bem á vontade na hora de escolher os pratos, e proporcionar a opção de usufruir das duas gastronomias no mesmo local.

A empresária Grasieliressaltou que a ideia surgiu da necessidade de juntar pessoas no mesmo ambiente, porém com gosto diferentes. “Estive observando que tínhamos um nicho para esse mercado. O paladar dos clientes é diverso. Vejo que algumas pessoas gostam de comida japonesa e outras não, e muitas vezes, elas não ficam juntas para comer, porque não gostam da mesma comida, por isso, decidimos abrir esse espaço inovador trazendo além da comida japonesa, alguns pratos de petiscos bem brasileiros”, contou.

O sócio proprietário Felipe enfatizou que sempre amou a culinária japonesa por isso decidiu empreender e se dedicar ao comercio da gastronomia. “Tenho a convicção de que os clientes vão gostar da novidade. O ambiente que idealizamos é um espaço despojado, bastante descontraído. Teremos música ao vivo toda sexta-feira, quando o nosso público poderá tomar aquele chopp geladíssimo, acompanhado de uma comida saborosa, serviço de qualidade e preços acessíveis. E, ainda, degustar dos dois tipos de culinária”, promete.

Além do happy hour, o espaço vai abrir para o almoço. O cardápio do self service é composto por, jyos, uramakis, hossomakis, niguiris, ceviche, sobremesa e diversas outras opções. No alacarte temos temaki de salmão com cream cheese, skin com cream cheese, além do sashimi. Já no cardápio de petiscos tem filezinho de tilápia, calabresa acebolada, batata frita, frango a passarinho, isca de carne e muitas outras opções.

Serviço

O sistema do restaurante é self-service por quilo, o buffet é servido pela primeira vez às 11h e fica até 14h, para o almoço, quando é totalmente retirado. No final da tarde a partir das 17 horas, o buffet volta e se inicia também o happy hour que se estende das 17 às 23h. O Hashi Mania fica localizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA) ao lado do Banco do Brasil.