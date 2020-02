Entretenimento 22/02/2020 17:58 www.terra.com.br De capa azul e coroa na cabeça, Ivete agita Salvador Foto: Dilson Silva / AgNews Ivete Sangalo é uma das principais atrações do Carnaval de Salvador. Neste sábado (22), cantora levantou multidões no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e desde os mais fanáticos pela folia aos mais discretos, que se aglomeraram nas varandas-camarotes. Houve até quem estacionasse barcos na praia da Barra para ver a cantora passar. Este ano, a principal aposta da artista para a folia de Momo é o hit O Mundo Vai, cotada para o título da Música do Carnaval de Salvador 2020. O look escolhido por ela para o desfile faz menção ao jogo Clash Royale. "Minha gente, eu recebi um bauzinho bem lindo com uma cartinha que eu quero ler para vocês. Tem escrito assim: 'Ivete Sangalo, musa guerreira dos bárbaros de elite, elixir da nossa alegria, você aceita ser a rainha do Clash Royale por toda a eternidade nesse Carnaval?'. Meu amor, eu aceito porque eu sou bem 'clash roayalzinha'. Eita, esse convite é massa", anunciou a artista em seu feed do Instagram. Além da cantora, que canta seus grandes hits para o público, outros famosos estão presentes no trio elétrico de Ivete Sangalo, a exemplo da atriz Marina Ruy Barbosa.

