Entretenimento 22/02/2020 18:08 Vestida de cavalo marinho, Anitta agita folia em Olinda Foto: Gabriel Maia A cantora Anitta se apresentou no Carvalheira na Ladeira 2020 neste sábado (22), em Olinda, vestida de cavalo marinho, para chamar atenção aos animais ameaçados de extinção. "As pessoas geralmente usam como adorno, como amuleto de sorte e acabam colocando essa espécie em extinção e a minha intenção nesse carnaval é conscientizar que o mundo não é só dos humanos, a gente ta dividindo a casa que é nossa com todos os animais e a gente precisa respeitar o espaço de cada um", afirmou a cantora. O visual de Anitta seguiu a tendência do Carnaval de 2020 ao combinar meia arrastão com body ou bíquini para compôr o look. No Carnaval de 2020, Anitta também já se fantasiou de abelha e de panda para chamar atenção para a causa ambiental. Ambos animais também estão ameaçados de extinção.

