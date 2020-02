Entretenimento 23/02/2020 18:19 ED Camila Queiroz é coroada rainha do Baile do Copa Foto: Daniel Pinheiro e Anderson Borde / AgNews Um dos eventos mais tradicionais do Carnaval do Rio de Janeiro, o Baile do Copa, organizado pelo hotel Belmond Copacabana Palace, aconteceu neste sábado (22). O evento, que tradicionalmente seleciona uma celebridade para ser sua rainha, teve a atriz Camila Queiroz como grande destaque da noite. Ela assume o posto que foi de Déborah Secco em 2019. A fantasia de Camila Queiroz, com asas em dourado, foi desenvolvida pelo estilista Henrique Filho para se adequar ao tema da noite “Abra suas Asas”, que saudava todos os tipos de liberdade. Camila Queiroz foi acompanhada pelo marido, o ator Kleber Toledo. O Baile do Copa acontece durante o Carnaval do Rio de Janeiro desde 1994.

