CORONA PERDEU US$ 170 MILHÕES POR CAUSA DO CORONAVÍRUS

A epidemia de coronavírus já causou um prejuízo de cerca de US$ 170 milhões (cerca de R$ 776 milhões) à cervejaria Corona, informou a AB Inbev, empresa que produz a bebida e também é dona da brasileira Ambev, segundo a rede de notícias CNBC. De acordo com a empresa, é o pior trimestre financeiro da marca em uma década.

Entre os motivos estão as vendas muito abaixo do esperado no mercado chinês, epicentro da doença – a empresa esperava um aumento no consumo de cervejas durante a celebração do Ano Novo na China, o que não aconteceu, pois muitos bares fecharam e as pessoas não saíram de casa.

Além disso, a cerveja tem sido evitada por consumidores que associam a marca Corona com o coronavírus, especialmente nos Estados Unidos.

A AB Inbev não é a única companhia de bebidas alcoólicas tendo prejuízos por causa da epidemia. Na semana passada, a Diageo, maior produtora de destilados do mundo, informou que o lucro anual pode sofrer uma queda de até US$ 258 milhões (R$ 1,18 bilhão) por causa do coronavírus.