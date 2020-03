Entretenimento 05/03/2020 18:47 rd1.com.br Ana Maria Braga faz teste do bafômetro ao vivo e dá o que falar Ana Maria Braga faz teste do bafômetro ao vivo no Mais Você (Imagem: Reprodução/ Globo) Ana Maria Braga surpreendeu o público do Mais Você, da Globo, na manhã desta quinta-feira (05), ao fazer um teste do bafômetro ao vivo. Nas redes sociais, o momento deu o que falar. Tudo aconteceu quando o programa comentou sobre as dúvidas se o uso contínuo álcool gel pode afetar o resultado do bafômetro em uma operação da Lei Seca. Junto com Marcelo Abel da Rocha, tenente-coronel da Polícia Militar e superintendente da Operação Lei Seca do Rio de Janeiro, a apresentadora falou a respeito do assunto. “O álcool em gel pode afetar a leitura do etilômetro em um ambiente confinado, porque ele está no ar. Dentro do veículo, o ar vai estar contaminado, a pessoa vai respirar e naquele primeiro momento você pode ter um resultado positivo em determinado aparelho”, disse o especialista. Porém, o tenente-coronel fez uma alerta de que os aparelhos usados em operações codificam o álcool que impedem que as pessoas sejam punidas pelo uso de álcool gel. “Mesmo que tenha uma contaminação do ar que ficou na boca, que inalou, o etilômetro dispensa o primeiro ar. E uma coisa importante: todo teste positivo da Lei Seca, demoramos 15 minutos e realizamos outro teste, justamente para afastar esse álcool residual”, acrescentou ele. Ana Maria Braga, então, usou álcool gel para realizar o teste. Na primeira amostragem, o bafômetro indicou presença de álcool. Na outra vez, no entanto, o teste mostrou que houve redução de álcool.

