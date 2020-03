Entretenimento 11/03/2020 19:19 veja.abril.com.br Brasileiros são os primeiros a testar a função >stories> do Twitter Pessoas usam celulares diante de logo do Twitter Kacper Pempel/Reuters O Twitter anunciou nesta terça-feira (4) uma nova ferramenta que permite publicar mensagens, fotos, gifs e vídeos que somem em um prazo de 24 horas. Com o nome de “Fleets”, o recurso é similar ao que outras redes sociais implementaram nos últimos anos com o nome de “stories”, inspirado na funcionalidade principal do esquecido Snapchat. “Esperamos que aquelas pessoas que não costumam ficar confortáveis em tuitar usem Fleets para falar das reflexões que vêm à sua cabeça”, afirmou Mo Al Adham diretor de produto do Twitter, em uma publicação. A liberação do Fleets será feita inicialmente no Brasil. Dependendo de como for o uso da função, poderá ser levada para outros países. Segundo Adham, a nação foi escolhida por ser uma das que as pessoas mais conversam na rede social. As tradicionais maneiras de interação do Twitter não se aplicam aos Fleets: não é possível retuitar, curtir e nem comentar publicamente.

