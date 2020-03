Entretenimento 14/03/2020 07:55 veja.abril.com.br Ministério da Justiça reclassifica >Encontro com Fátima Bernardes> Fátima Bernardes no 'Encontro' João Miguel Júnior/TV Globo A coordenadora de Política de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, Patrícia Grassi Osório, retirou a classificação “livre” do programa televisivo Encontro com Fátima Bernardes e reclassificou o programa, que agora é “não recomendado para menores de 10 anos”, por “apresentar violência e conteúdo sexual”. O despacho do MJ faz referência à veiculação do programa dia 23 de dezembro do ano passado. Na ocasião, o programa exibiu a música “Verdinha”, da cantora Ludmilla. O deputado bolsonarista Otoni de Paula, do PSC do Rio, foi uma das pessoas que reagiram à programação. Otoni protocolou na Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal representação contra o programa de Fátima. O deputado reclamou que a música faz apologia ao plantio, uso e comercialização de maconha. Com a decisão do MJ, a Rede Globo terá cinco dias de prazo para se adequar à nova classificação. Segundo o despacho do MJ, a análise da obra constatou tendências como angústia, uso de arma com violência, conteúdo educativo sobre sexo e descrição do consumo de droga, entre outros temas, considerados “incompatíveis com a classificação livre”. Em razão da alteração da classificação de livre para 10 anos, não haverá necessidade de mudança de horário de exibição do programa, informou o MJ. Mas a a emissora deverá alterar o símbolo da classificação indicativa que é exibida antes e durante o programa, no prazo de 5 dias.

