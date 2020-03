Entretenimento 15/03/2020 18:09 Yuri Ramires/Gazeta Digital SEM NOVA DATA: Organização decide adiar o Miss Mato Grosso 2020 por prevenção ao coronavírus A 65º edição do Miss Mato Grosso, marcada para a próxima sexta-feira (20), foi adiada. A coordenação estadual do evento informou que a motivação é a evolução da pandemia do novo coronavírus, que se espalhou pelo mundo e tem crescido em território nacional. De acordo com Warner Willon, coordenador estadual do Miss Mato Grosso, ainda que não há casos confirmados em Cuiabá ou no interior do estado, a organização está atenta às orientações dos governos estadual e federal para a prevenção da doença. Por isso, surgiu a necessidade de adiar evento que reúne mais de 100 pessoas. O motivo maior é a prevenção, garante. “Nesse ressentido e por respeito a todos os envolvidos, comunicamos que o Miss Mato Grosso, que ocorreria no dia 20 de março, será adiado para uma nova data a ser revelada em breve”, diz trecho do comunicado. Foi adiado também parte da agenda das candidatas, como o almoço com a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, marcado para terça-feira (17). “Queremos tranquilizar a todos que, mesmo com a mudança de data, todos os convites, inscrições e ingressos continuarão válidos”, finalizam.

