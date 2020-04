Entretenimento 07/04/2020 19:09 istoe.com.br Após ser xingada, Bruna Marquezine processa internauta A atriz Bruna Marquezine cansou de ser agredida verbalmente na internet e decidiu ir à Justiça contra propagação de informações falsas sobre ela na rede social. De acordo com a sua assessoria de imprensa, Marquezine entrou com uma “ação legal com relação a calúnias, comentários maliciosos, disseminação de informações falsas e postagens que incluem conteúdos de ataques pessoais.” Logo após a criação e disseminação de uma “thread” no Twitter, feita por um perfil com a foto de Felipe Prior, ex-participante do BBB 20, em que Bruna é taxada como racista. Além disso, o internauta usou palavras de baixo calão para se referir à ela. “O conteúdo já foi apagado pelo usuário e o perfil oficialmente notificado o que comprova o fato ilícito praticado”, explicou a assessoria em nota no micro blog. Ao ser questionada por uma seguidora, que defendeu que a ação de processar as pessoas por chamá-la de racista era ainda mais racista, Bruna se explicou. A atriz afirmou que a ação judicial exclusivamente sobre um perfil. Ela ainda compartilhou capturas de tela da “thread” publicada contra ela.

