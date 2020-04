Entretenimento 09/04/2020 10:36 www.msn.com Marília Mendonça arrasa em Live no Youtube e memes bombam na web © Reprodução/youtube Mais de 3 milhões pessoas assistiram a live de Marília Mendonça no YouTube, no canal oficial da cantora, nesta quarta-feira, 8, e memes bombaram na web com público emocionado e curtindo muito. Além dos 3 milhões, segundo a cantora, há mais de 1 milhão de pessoas que assistiram em canais de terceiros, que fizeram a transmissão de forma não oficial. Marília Mendonça desbancou até o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

