Entretenimento 09/04/2020 17:05 Ygor Palopoli - ADOROCINEMA La Casa de Papel: Pós-créditos podem ter revelado informações da Parte 5 © AdoroCinema Se você aproveitou o isolamento social por conta da pandemia do Coronavírus para maratonar a 4ª temporada de La Casa de Papel, com certeza você está ansioso para saber o que afinal acontecerá com o Professor (Álvaro Morte) que, no fim das contas, foi encurralado pela inspetora Alicia Sierra (Najwa Nimri) nos minutos finais do último episódio. Mas será que ela vai ficar contra ou a favor dos assaltantes? Segundo algumas teorias que surgiram na internet dias após o lançamento da quarta temporada, a resposta para o que acontecerá na já tão esperada Parte 5 pode estar justamente nos pós-créditos. Quando termina o último episódio, é possível ouvir Alicia cantando a famosa Bella Ciao, que tornou-se um símbolo de resistência e manifestação para o Professor e sua gangue. O ponto é que a canção sempre foi utilizada, desde o início da série, como algo característico aos assaltantes, tanto que até o momento nenhum membro das forças especiais havia sequer falado a respeito da música. Mesmo sendo uma personagem enigmática, Alicia sempre possui uma razão por trás de seus atos. De acordo com as principais teorias, isso significa que ela poderá se juntar ao grupo no futuro. Outra perspectiva é a de que Alicia é, na verdade, Tatiana, a esposa de Berlim que aparece rapidamente em alguns flashbacks. Isso explicaria a sua tranquilidade e familiaridade para lidar com o assalto, além, é claro, do seu conhecimento a uma música que o próprio Berlim tanto gostava. E você, o que acha? Será que Alicia vai se juntar ao grupo? Ou talvez ela seja a Tatiana disfarçada? Veremos em um futuro breve!

