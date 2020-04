Entretenimento 13/04/2020 17:47 IG - São Paulo Editor-chefe do 'Primeiro Impacto' também foi afastado de telejornal O comentário do apresentador do "Primeiro Impacto" provocou polêmica fora e dentro do SBT. Marcão do Povo, como é conhecido, disse durante o programa de terça-feira (07) que os infectados pelo novo coronavírus deveriam ficar em um campo de concentração. Assim, segundo ele, seria possível relaxar o isolamento determinado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Após viralizar nas redes sociais e causar muita polêmica, a fala de Marcão fez com que o SBT suspendesse o apresentador. O que a emissora não avisou no comunicado oficial que divulgou na quarta-feira (8) foi que o editor-chefe do "Primeiro Impacto", Rafael Bianco, também foi afastado. Bianco foi responsabilizado por não ter avisado o SBT rapidamente do absurdo dito por Marcão do Povo. O jornalista, de 33 anos, está no SBT há oito e dirige o "Primeiro Impacto" há três. Nesta segunda-feira (13), Marcão finalmente publicou no Instagram um pedido de desculpas. "Como vocês bem sabem, programa de televisão transmitido ao vivo está sujeito a erros e palavras mal colocadas, onde peço aqui as minhas sinceras desculpas pelo uso indevido da palavra 'campo de concentração', posto que na verdade queria me referir a palavra 'hospital de campanha'", disse.

