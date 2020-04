Entretenimento 20/04/2020 08:41 CNN, em São Paulo Facebook deve lançar aplicativo de streaming de jogos na segunda, diz jornal Foto: Dado Ruvic/Reuters (06.jan.2020) O Facebook planeja lançar um aplicativo para jogos focados em streaming nesta segunda-feira (20). A ideia é criar um serviço capaz de competir com as plataformas Twitch, da Amazon, YouTube, do Google, e Mixer, da Microsoft. A informação é do jornal The New York Times. O coronavírus foi responsável por uma mudança de prazo: o Facebook Gaming estava programado para ser lançado em junho, mas a empresa mudou os seus planos. A quarentena, e as pessoas ficando mais em casa, poderia representar uma oportunidade. “Investir em jogos se tornou uma prioridade para nós, pois vemos que é uma forma de entretenimento que realmente conecta as pessoas”, disse Fidji Somo, responsável pelo aplicativo, ao jornal americano. “É um entretenimento que não é apenas uma forma de consumo passivo, mas um entretenimento interativo.” Ainda segundo o jornal, o novo aplicativo inclui jogos casuais e acesso a comunidades. A companhia testou o Facebook Gaming em regiões do sudeste asiático e também na América Latina. A versão para o sistema Android deve ser lançada brevemente. Para iOS, no entanto, ainda é necessária uma aprovação da Apple. O Facebook tenta retomar o seu trono de uma década atrás, quando dominava boa parte da área de jogos com títulos como Farmville. Hoje, contudo, está atrás das plataformas Twitch e YouTube em streaming de jogos, uma área que cresce vertiginosamente no mundo inteiro. Por enquanto, de acordo com o New York Times, o novo aplicativo não terá propagandas. A ideia é faturar com parte das “doações” que os usuários mandarão para os “streamers” (como são conhecidos os criadores de conteúdo da plataforma). Antes de pensar em novas maneiras de faturar, o Facebook quer construir a própria audiência. Outra parte da estratégia da companhia será nos celulares e não nos computadores, área em que a Twitch, da Amazon, tem mais força.

