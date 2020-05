Entretenimento 06/05/2020 08:29 tecnologia.ig.com.br Robô chega ao WhatsApp para combater fake news sobre coronavírus O WhatsApp e a Rede Internacional de Checadores de Fatos (IFCN, na sigla em inglês) criaram um serviço para combater fake news envolvendo a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A iniciativa envolve redes de agências de checagem em 74 países, que já desmentiram mais de 4,8 mil notícias falsas em 43 idiomas. A disseminação de conteúdos enganosos sobre a Covid-19 vem crescendo e gerando preocupação entre autoridades de saúde, bem como medidas por parte das plataformas digitais onde essas mensagens circulam. O serviço consiste em um robô virtual (ou bot , no termo técnico utilizado). Para tirar dúvidas, basta o usuário de WhatsApp clicar neste link ou enviar a mensagem “hi” para o número +1 (727) 291-2606. Ao acessar o serviço, é possível buscar checagens por tema, conferir as últimas verificações, obter dicas sobre como não cair em boatos e mensagens falsas e encontrar iniciativas de checagem próximas ao usuário. Na procura pelas últimas verificações, a informação é oferecida de forma cronológica. Nesta seção, o interessado pode conhecer os últimos conteúdos avaliados e quais são as informações oficiais relativas a ele. Para buscar uma checagem, o usuário insere uma palavra, assim como ocorre em mecanismos de busca. Por enquanto, esse procedimento funciona apenas em inglês, mas nas próximas semanas o aplicativo deve disponibilizar a busca em outras línguas. Não há previsão para quando o serviço será ofertado em português. No Brasil, diversas agências trabalham com análise de conteúdos falsos, especialmente neste momento de pandemia. O Ministério da Saúde tem uma página específica para desmentir notícias falsas.

Veja também sobre WhatsApp Robô fake news coronavírus Voltar + Entretenimento