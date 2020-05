Entretenimento 20/05/2020 10:54 Como rastrear chamadas e SMS dos seus filhos Foto: Divulgação Atualmente, a Internet, além de ser uma das principais fontes de pesquisa e, a cada dia, mais essencial para a vida acadêmica das crianças e dos jovens, também se tornou um poço inesgotável de entretenimento e, infelizmente, de possibilidades para crimes virtuais dos mais variados. Pensando nisso, resolvemos escrever um artigo curto, porém bastante preciso, sobre o quê você – pai e/ou mão de família – pode fazer para melhorar a segurança dos seus filhos no mundo virtual e, assim, resgatar a sua própria tranquilidade. Evidentemente, existem muitas coisas que podem ser feitas. No entanto, o principal aspecto, quando falamos dos jovens, é monitorar as chamadas e os SMS que eles trocam e, claro, com quem trocam. Assim, como hackear um celular ? Este é o resumo do que veremos: O que é rastrear chamadas e SMS?

Por que rastrear chamadas e SMS?

O melhor método para rastrear chamadas e SMS Sem mais delongas, vamos saber um pouco mais sobre o que é, especificamente, rastrear chamadas e SMS. O que é rastrear chamadas e SMS? Quando falamos sobre rastreamento, no mundo da Internet e das telecomunicações, falamos sobre formas de saber com quem uma pessoa se comunica e, frequentemente, o que é conversado. Normalmente, isso ocorre sem que a pessoa monitorada, ou rastreada, esteja ciente disso. Desse modo, rastrear chamadas e SMS significa ter acesso a detalhes dos contatos com quem uma determinada pessoa troca mensagens ou faz e recebe ligações. Assim, você saberá, no nosso propósito, com quem os seus filhos estão conversando, quando, com qual frequência e, no caso dos SMS, do que falam. Muita gente se pergunta sobre o motivo de utilizar essa técnica, em vez de simplesmente conversar com o jovem ou com a criança. Vamos esclarecer isso agora. Por que rastrear chamadas e SMS? É simples. Normalmente, as crianças e, mais especialmente, os jovens têm vergonha, ou qualquer outro tipo de receio, de compartilhar com adultos suas conversas privadas. Assim, é bastante comum que simplesmente mintam, o que pode trazer resultados perigosos no futuro, já que os pais não poderão intervir em situações ruins. Um conselho relevante aqui é não insistir. Jovens tendem a se irritar facilmente e, se em algum momento, suspeitarem que você está tentando ver o que eles fazem no celular de forma escondida, vão se tornar ainda mais ariscos. Assim, a alternativa de rastrear as chamadas e os SMS deles, de forma remota e sigilosa não só resolve esse problema, como evita quebrar qualquer laço de confiança que você tenha com os seus filhos. A seguir, trouxemos a melhor maneira de fazer isso, com simplicidade e segurança. O melhor método para rastrear chamadas e SMS Chama-se mSpy. É um aplicativo espião, líder de mercado a muitos anos e que vem aumentando, em muito, a sua gama de clientes e de funções, em resposta aos cenários virtuais que já mencionamos nos dias atuais. Com o mSpy, você pode: Ter acesso ao horário e à duração de cada chamada;

Ter acesso às informações do contato que ligou ou que recebeu a chamada;

Ter acesso ao conteúdo dos SMS;

Ter acesso ao horário de cada SMS; O mSpy oferece ainda uma infinidade de funcionalidades que permite que você tenha acesso a basicamente tudo que se passa no celular do seu filho, incluindo, até mesmo, as tão temidas redes sociais, de forma remota, em tempo real e com a máxima segurança. É a melhor ferramenta disponível no mercado atualmente.

