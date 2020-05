Entretenimento 23/05/2020 07:09 APRESENTAÇÕES ONLINE: Programação do Festival Cultura em Casa termina neste fim de semana Foto por: Divulgação Ilson Oliveira Termina neste fim de semana a programação do maior festival online de cultura de Mato Grosso, o Festival Cultura em Casa. O evento, que está sendo realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT) com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia da Covid-19 no setor cultural, selecionou 170 atrações de vários municípios mato-grossenses para transmissão via internet. Com início no dia 13 de maio e prosseguindo até domingo (24.05), o festival promove uma programação cultural, conectando artistas regionais com a população que, de casa, pode ter o acesso aos conteúdos disponíveis nos meios eletrônicos e digitais. A agenda de transmissões oferece atrações de diversas linguagens e segmentos artísticos e culturais, abrangendo palestras, debates, oficinas, danças tradicionais, audiovisuais, espetáculos teatrais, circense e de poesia e shows musicais. Os trabalhos apresentados durante o evento online também são bastante diversificados. De música gospel, cultura afro-brasileira, pautas LGBTI+ a shows de artistas consagrados e menos conhecidos, a programação agrada a todo tipo de público. Para os mais de 350 artistas e produtores que desenvolvem as ações selecionadas, o Festival Cultura em Casa possibilitou uma fonte de renda nesse período de cancelamento de shows devido às restrições sociais para prevenção ao coronavírus. Além disso, ainda garantiu oportunidades de divulgação de seus trabalhos a mais pessoas. Super Live Cachê Solidário No sábado (23.05), a partir das 18h, a programação inclui também a Super Live Cachê Solidário para arrecadar recursos que serão distribuídos aos artistas inscritos e não-contemplados no Festival. Organizado pela gestão do Cine Teatro Cuiabá, o projeto terá a participação de grandes nomes de cultura mato-grossense, como Fabrício Carvalho, Nico e Lau, Totó Bodega, Pescuma, Henrique e Claudinho, Scort Som e Roberto Lucialdo. As doações para o Cachê Solidário podem ser de qualquer valor, e quem doar acima de 100 reais, receberá um kit com um DVD, um CD e um livro de artistas e autores regionais. A conta para depósito está em nome da Associação Cultural Cena Onze, instituição que faz a gestão compartilhada do Cine Teatro Cuiabá. Dados da conta: Banco do Brasil | Ag: 3325-1 | CC: 42.600-8 | CNPJ: 09.457.341/0001-65. Programação Festival Cultura em Casa Confira abaixo programação do fim de semana com respectivos endereços de transmissão. Após o encerramento da programação, os materiais estarão disponíveis no canal de YouTube da Secel. Mais informações sobre as atrações no site www.festivalculturaemcasa.com.br. Sábado (23.05) Oficina Saberes do Siriri | Dona Domingas

Horário: 10h – 12h

Transmissão: facebook.com/flor.ribeirinha Exibição: A Arte de Carlos Miranda

Horário: 14h – 15h

Transmissão: facebook.com/carlos.r.miranda.946 Palestra: História da Arte nas Temáticas do Romantismo e Dadaísmo

Horário: 15h – 16h

Transmissão: instagram.com/jeferson_bertoloti Espetáculo: Palhaço Zabilim Plim Plim | Ilson Oliveira

Horário: 16h – 17h

Transmissão: facebook.com/ilsonculttura Super live Cachê Solidário

Horário: 18h – 21h

Transmissão: redes sociais Secelmt | YouTube Cine Teatro Cuiabá Vídeo Arte - Projeto Crêonças | Santian e Monarco

Horário: 18h – 19h

Transmissão: instagram.com/henriquesantian Show Brincar é Urgente | Banda Caixa de Brinquedos

Horário: 19h – 20h

Transmissão: YouTube Caixa de Brinquedos Show Seven Monica

Horário: 20h30 – 21h30

Transmissão: facebook.com/secelmt Domingo (24.05)

Oficina Bom de Capoeira | Grupo Capuerê

Horário: 09h – 10h

Transmissão: facebook.com/Mestrandoparana Oficina Fotografia Para Iniciantes | Lucas Lemos

Horário: 10h – 11h

Transmissão: instagram.com/aquelelemos Exibição Dança para Preto Velho | Perseu Azul

Horário: 13h – 14h

Transmissão: YouTube Perseu Azul Documentário Mestre Inacio Rasqueado Do Bau | Meire Pinheiro

Horário: 13h30 – 14h30

Transmissão: facebook.com/meire.pinheiro.54 Oficina Street Dance | Jaderson Ibrahim

Horário: 14h30 – 15h30

Transmissão: instagram.com/jaderson.ibrahim/ Cine Debate Canhain - Uma Aventura Sinistra | Paula Dias

Horário: 15h – 16h

Transmissão: instagram.com/negadrama Oficina Afrodance - Ritmos Aeróbicos | Japa

Horário: 15h30 – 16h30

Transmissão: facebook.com/welington.machado.9 Show Lunalê

Horário: 16h – 17h

Transmissão: facebook.com/lunale.nos Espetáculo: Raízes que dão Flor | Grupo Flor Ribeirinha

Horário: 16h30 – 17h30

Transmissão: facebook.com/florribeirinhaoficial Exibição Maratona Fotográfica | José Medeiros

Horário: 17h – 18h

Transmissão: facebook.com/josemedeirosimagem Espetáculo A Ave | Diamond Crew

Horário: 17h30 – 18h30

Transmissão: YouTube DiamondDanceCrewDDC Show Power Rock Trio

Horário: 18h – 19h

Transmissão: facebook.com/powerrocktrio

Show Guapo

Horário: 18h30 – 19h30

Transmissão: facebook.com/milton.depinho Show Billy Espíndola

Horário: 18h30 – 19h30

Transmissão: facebook.com/billyespindolaoficial/ Apresentação Peça em Casa | Túlio Paniago

Horário: 19h – 20h

Transmissão: facebook.com/tulio.paniagovilela Show Anselmo & Rafael

Horário: 19h – 20h

Transmissão: facebook.com/anselmoerafael Exibição A Última Dança | Sarah Mitch

Horário: 19h30 – 20h30

Transmissão: youtube.com/juniobb Show Banda Stillu's de Rosário Oeste

Horário: 20h – 21h

Transmissão: facebook.com/djmarcinhooficial Show Cristopher Chaves

Horário: 20h30 – 21h35

Transmissão: instagram.com/crischavesmt Show Questões do Existir | Carol Brandalise

Horário: 21h – 21h30

Transmissão: facebook.com/carolbrandalisefanpage Show Acústico “Somos Som” | Karola Nunes

Horário: 21h30 – 22h

Transmissão: instagram.com/karola_nunes

Veja também sobre Mato Grosso festival online Cultura Esporte e Lazer atrações municípios shows musicais espetáculos audiovisuais poesia Voltar + Entretenimento