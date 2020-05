Entretenimento 29/05/2020 17:05 Reprise - Terra da Gente: Paulista muda para Alta Floresta, para viver mais próximo da natureza Foto: Terra da Gente/Acervo Pessoal A pescaria desta semana no Terra da Gente é acompanhada de um personagem muito especial que decidiu mudar de vida para viver mais próximo da natureza. Bruno Vitale Marchini, que morava em Vinhedo (SP) e trabalhava como dentista na capital paulista, trocou o trânsito e a rotina agitada da cidade grande por um dia a dia mais tranquilo no município de Alta Floresta, no Mato Grosso. Toda essa mudança proporcionou ao profissional mais tempo para fazer o que mais gosta: fisgar os gigantes do rio. Jaús de mais de 30 quilos são fisgados no Rio Teles Pires. — Foto: Terra da Gente/Acervo Pessoal No rio Teles Pires a aventura é agitada e cheia de surpresas. Dois jaús gigantes dão trabalho para fisgar e um filhote de piraíba fecha a pescaria com aquela briga boa. O cenário que será mostrado no programa deste sábado (30/12) hoje está diferente. Com a inundação causada para a formação da represa da Usina São Manoel, os cenários foram modificados e por isso, reviver essa viagem, é algo muito especial. Confira essa bela lembrança do programa deste sábado (30/05), a partir das 14h, na EPTV.

