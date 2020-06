Entretenimento 02/06/2020 06:28 www.correiobraziliense.com.br Felipe Neto cobra Neymar sobre racismo e toma bronca do movimento negro Felipe Neto apagou tuíte em que cobrava um posicionamento de Neymar sobre os protestos antirracismo depois de receber mensagens condenado o fato de um branco cobrar um negro sobre pautas racistas (foto: Twitter/Reprodução) O youtuber Felipe Neto decidiu apagar um tuíte no qual cobrava o jogador de futebol Neymar por não se posicionar a respeito das manifestações antirracismo que tomaram conta dos Estados Unidos e começaram a se espalhar por outros países, inclusive no Brasil. O motivo: integrantes do movimento negro escreveram a Neto que um branco não deve cobrar um negro sobre pautas racistas. Felipe Neto foi um dos internautas que, nesta segunda-feira (1/6), criticou Neymar por manter silêncio diante dos protestos motivados pela morte de George Floyd pela polícia norte-americana. Horas depois, o youtuber apagou o tuíte e explicou a razão. "Apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar após mensagens de integrantes do movimento negro, mostrando que um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas. De fato, não é meu papel cobrar o Neymar sobre isso. Vou seguir tentando ajudar, aprendendo e corrigindo quando errar", escreveu. O youtuber, no entanto, prosseguiu e voltou a cobrar Neymar, desta vez por não se manifestar a respeito de pautas humanitárias: "Isso não muda o fato de eu condenar o silêncio do jogador, que é, disparado, o maior influenciador digital brasileiro no mundo, mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam seu país de origem e se espalham pelo planeta.

"Contudo, entendi que o papel de cobrar posicionamento do Neymar acerca de pautas que envolvem o racismo não cabe a um branco. Continuarei cobrando quando o assunto for Amazônia, fascismo e opressão, coisas que ele sempre se manteve calado. Sigamos em frente", finalizou.

