Entretenimento 13/06/2020 13:04 cinepop.com.br Showrunner de "The Witcher" quase desistiu do cargo por medo da cobrança dos fãs Logo após o lançamento de ‘The Witcher’ na Netflix, a adaptação se tornou um sucesso graças ao trabalho da showrunner Lauren S. Hissrich. No entanto, ela revelou ao The WGAW Podcast, que quase desistiu de aceitar o cargo por medo de trabalhar numa franquia com uma enorme legião de fãs. “Quando eu estava trabalhando em ‘The Umbrella Academy‘, me falaram sobre a ideia de assumir a produção de ‘The Witcher’. Inicialmente eu recusei a oferta porque eu estava com medo das comparações com ‘Game of Thrones‘. Você sabe, essas sagas que tem inúmeros fãs… É muita cobrança. Quando me ofereceram o cargo, eu disse na hora: ‘Não, obrigada. Não sou a pessoa certa para isso’.” Hissrich foi sincera ao dizer que não era uma grande fã da série literária escrita por Andrzej Sapkowski, e achou que a adaptação deveria ser comandada por um verdadeiro fã. “Os fãs mereciam alguém que podia escrever o roteiro da série da melhor forma para reproduzir os acontecimentos dos livros, mas os executivos insistiram para eu dar uma chance à ideia. Quando eu li os livros, percebi que a história envolve dramas familiares e crescimento pessoal, isso eu sei fazer muito bem. Acho que foi isso que garantiu o sucesso da série, porque eu amo desenvolver personagens e vi que poderia me aprofundar na história de cada um deles. Eu sabia que os fãs iriam ficar satisfeitos com a minha visão sobre Yen, Geralt e Ciri.” Vale lembrar que o site Production Weekly confirmou que as gravações da 2ª temporada serão retomadas a partir de 03 de agosto nos estúdios Arborfield, no Reino Unido. A renovação da série foi anunciada logo após a estreia na Netflix, e as gravações foram iniciadas em fevereiro, até que foram interrompidas depois que Kristofer Hivju foi diagnosticado com COVID-19. Para evitar a propagação do vírus, a produção havia sido pausada sem previsão de retorno, faltando cinco meses para a conclusão das cenas, além do trabalho de pós-produção. Por conta do atraso, é provável que a estreia dos novos episódios seja adiada em alguns meses. No entanto, não foram revelados detalhes sobre a data de estreia, que estava prevista originalmente para o verão norte-americano (entre junho e setembro) de 2021. Lembrando que todos os episódios da 1ª temporada já estão disponíveis na Netflix.

