Entretenimento 16/06/2020 06:16 CNN James Cameron obtém permissão especial para filmar >Avatar 2> na Nova Zelândia Foto: Reprodução/ Divulgação A Nova Zelândia está aliviando praticamente todas as restrições que foram impostas no início da pandemia do novo coronavírus, já que o país zerou os casos ativos da doença. Apesar disso, todas as suas fronteiras permanecerão fechadas aos não residentes, para prevenir uma nova onda da Covid-19. Isto é, a menos que a pessoa consiga uma permissão especial. Alguns turistas e empresários poderão entrar no país e trabalhar, se demonstrarem que levarão benefícios para a economia da Nova Zelândia.O aclamado diretor de cinema James Cameron é uma dessas pessoas. Ele e sua equipe conseguiram uma permissão especial do governo neozelandês para trabalhar no filme Avatar 2 no país, segundo informações obtidas pela CNN nesta segunda-feira (8). O primeiro Avatar é considerado o segundo filme de maior bilheteria da história – atrás apenas de Vingadores: Ultimato -, arrecadando em torno de US$ 2,8 bilhões em todo o mundo em 2009. O lançamento de Avatar 2 foi adiado de 18 de dezembro de 2020 para 17 de dezembro de 2021.

