Entretenimento 30/06/2020 10:39 Descubra os benefícios da dieta personalizada Foto: Divulgação Imagina uma dieta ajustada à sua medida? Perder quilos sem afetar sua saúde e sem investir tempo ou esforço é possível graças aos progressos da Nutrigenômica, um ramo da genômica que se encarrega de determinar os alimentos apropriados segundo seu perfil genético.

A dieta de ADN ou dieta genética tem grande influência no bem-estar do organismo humano, pelo que escolher alimentos saudáveis e adaptados à nossa particular estrutura genética permite conseguir uma vida saudável e mais duradoura. Está interessado em conhecer outros benefícios de uma dieta personalizada? Defina alimentos de acordo com seu DNA

A Nutrigenômica permite determinar através de um estudo genético os melhores tipos de alimentos com base no seu ADN. Uma vez obtida a estrutura de seus gens, as dietas personalizadas elaboradas com base nestes resultados, contribuem para manter a saúde corporal em virtude de que podemos consumir alimentos convenientes para o nosso organismo. Possibilidade de modificar hábitos alimentares Comer alimentos é vital para o corpo, mas talvez não tenhamos bons hábitos alimentares ou simplesmente não estamos consumindo o que nosso corpo exige. A nutrição personalizada permite modificar os maus hábitos alimentares e guiar-nos para adaptar a dieta às nossas necessidades concretas. Contribui para a prevenção de doenças A especialista em nutrição personalizada Dolores Corella Piquer sustenta que as dietas individualizadas não só contribuem para o bem-estar físico e mental, mas também ajudam a prevenir e combater o aparecimento de todo tipo de doenças. Reduz a oxidação

Uma dieta elaborada de acordo com a sua genética contribui para reduzir a oxidação do seu corpo, Este processo é devido à biodegradação das biomoléculas por causa dos radicais livres de oxigênio.

A ação dos radicais livres pode causar a morte celular, tal como acontece com outras moléculas de relevância orgânica como proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Mesmo com o progresso da medicina conseguiu-se verificar que os radicais livres têm implicação em muitas doenças crônicas. Os principais fatores externos que provocam o aumento de radicais livres são: o tabaco ou cigarro, contaminação do ar, radiação, exposição direta e prolongada aos raios solares, ingestão de álcool ou de drogas. O que comer se você não tiver o estudo? O estudo genético para uma dieta personalizada pode ser caro para muitas pessoas, no caso de que não possa obter seu perfil genético, recomenda-se ingerir de 5 a 7 porções de frutas, vegetais e verduras ao dia.

Para garantir o fornecimento de macronutrientes ao organismo é aconselhado a comer carnes e gorduras animais de forma moderada, porque estes produtos podem ser fatores promotores de doenças cardiovasculares, gota, câncer, artrite e outras… Também fazem parte da dieta, alimentos antioxidantes como frutas e vegetais, chocolate escuro, chá e café, frutos secos, espécies e condimentos naturais, feijões e suplementos. Passos para obter uma dieta genética ou personalizada A ciência comprovou que a combinação gene-dieta através da genômica nutricional permite desenhar uma dieta configurada segundo as características genéticas de cada indivíduo. Se você deseja ter seu perfil genético, proceda da seguinte forma: O primeiro passo é obter uma amostra biológica do indivíduo para obter o DNA.

Com equipamentos de tecnologia avançada realiza-se uma análise genética que determina o perfil genético em genes prioritários de acordo com o estudo.

Os resultados do perfil genético do indivíduo são inseridos em uma base de dados através da qual se obterão as combinações de alimentos iindicados segundo a sua informação genética, para evitar o aparecimento de doenças ou tratar padecimentos específicos.

O relatório identifica os alimentos mais adequados, com isso o especialista elaborará um regime alimentar personalizado, tendo em conta as preferências dos interessados.

