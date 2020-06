Entretenimento 30/06/2020 16:01 OLHAR DIGITAL WhatsApp lança primeiro pacote de figurinhas animadas para Android e iOS Imagem da Internet Recentemente, o WhatsApp começou a testar o envio de figurinhas animadas. Mesmo liberando a funcionalidade para alguns usuários das versões beta do aplicativo (2.20.195.1 no Android e 2.20.70.26 no iOS), ainda não havia um pacote das figurinhas para teste. Agora, no entanto, o problema foi resolvido. O mensageiro acabou de disponibilizar o primeiro conjunto de figurinhas com movimento. Conhecido como 'Playful Piyomaru', o novo pacote pode ser encontrado para download na WhatsApp Store. Porém, como qualquer recurso disponível nas versões beta do aplicativo, pode ser que não esteja liberado para todos ainda. Por esse motivo, caso as figurinhas não apareçam na loja, é possível que a novidade não esteja disponível para o seu smartphone. É possível salvar as figurinhas mesmo sem ter o recurso disponibilizado, a única exigência é que um usuário que possui o pacote envie para você. Também há a possibilidade de forçar a chegada da função, basta realizar um backup das conversas e reinstalar a versão beta do aplicativo. Com isso, os dados mais recentes do servidor serão baixados. Se mesmo realizando o procedimento o recurso não aparecer, a única opção é aguardar a disponibilização da funcionalidade para todos – o que, devido ao histórico da plataforma, deve ocorrer em breve. Fases de compartilhamento Para quem já tem a funcionalidade ativada, será possível obter novos adesivos de três formas: recebendo de amigos, importando de terceiros e baixando oficialmente da loja WhatsApp Store. Por enquanto, as únicas disponíveis estão na loja do mensageiro. No entanto, com a popularização do recurso, em breve devemos receber figurinhas animadas de vários amigos e ter acesso a pacotes diversos com imagens de todo o tipo, assim como acontece com as versões estáticas, que caíram no gosto dos usuários.

