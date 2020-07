Entretenimento 30/06/2020 20:17 www.reportermt.com.br Miss de MT vai integrar próximo elenco de reality show >A Fazenda> A lindíssima miss Mato Grosso, miss Brasil e ex do pedaço de mau caminho Henry Castelli, a rondopolitana Jakelyne Oliveira, de 27 anos, será umas das participantes da próxima edição, do reality show A Fazenda, da Record TV. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, no jornal O Dia, nesta terça-feira (30). Será que vai ser a primeira vez que vou assistir A Fazenda ?! A empresária da miss negou a informação, mas sabemos que Fábia é conhecida pelos seus furos. Em 2013, Jakelyne ficou no Top 5 do Miss Universo, e no mesmo ano venceu o Miss Mundo e o Miss Globe International. A jovem é formada em engenharia ambiental e agrícola pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), pensou que era só um rostinho bonito, né ?! Só que não, ela tem mais para oferecer. Girl Power ! O evento também terá nomes como o da funkeira Jogo Toddynho, o ator Kadu Moliterno, o ex-bbb Felipe Prior, entre outros. É, suas companhias não estão muito boas, sete vezes sorte.

