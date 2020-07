Entretenimento 12/07/2020 08:43 Leopoldo Rosa, da CNN Brasil, em São Paulo Livro escrito em 2013 já tratava de 'exposed' e cancelamento na internet Foto: Divulgação Uma palavra dos nossos tempos e ainda não presente nos dicionários em língua portuguesa, o "exposed" ganhou notoriedade por destruir reputações de celebridades nas redes sociais. Às vezes com fatos verídicos, às vezes com notícias falsas, mas sempre destrutivas. A prática é um dos temas do livro “O tribunal da quinta-feira”, do escritor, advogado e jornalista Michel Laub. Em conversa com a CNN Brasil, Michel diz que em 2013, quando começou a escrever o romance publicado três anos depois não podia prever como a prática se tornaria popular. “Na época chamava-se escracho, não existia o termo "exposed" ou cancelamento. Dá ao livro até um tom premonitório, ele corresponde ainda a um outro tempo”, conta. Na trama, um homem vê seus e-mails expostos pela ex-mulher com trocas de mensagens comprometedoras com um amigo em que usa termos machistas para se referir a uma amante e nas quais este amigo também revela segredos. A reputação do protagonista – que o leitor já pode julgar como duvidosa desde o início – cai em desgraça quando os e-mails se tornam públicos. “Entre os comentários já havia alguém perguntando do que se trata, [...] alguém dizendo que os responsáveis deveriam ser expostos e escrachados”, diz um trecho do livro. Michel Laub conta que há sete anos já conhecia histórias como a que conta na obra. “Já tinha ouvido coisas semelhantes mas não era como hoje, com a força de hoje, não era assim”. Jornalista, Michel assume que o noticiário e a internet podem ser influências poderosas para a literatura e descarta que haja uma competição entre os livros e as redes sociais. “São coisas diferentes: a internet tira atenção das pessoas enquanto a literatura é de concentração, dá repertório e gera encantamento”, diz.

