Entretenimento 23/07/2020 12:05 A infidelidade no casamento sempre é igual a um divórcio? Será que toda traição significa necessariamente o fim? O casamento é uma linha - é um compromisso, um evento e, acima de tudo, uma promessa ao longo da vida. A promessa de estar juntos, para o bem ou para o mal. O acordo de amar apenas um ao outro até a morte se separar. Depois de cruzar essa linha e se casar, a única maneira de apagar essa linha é se divorciar. Também existem linhas dentro do casamento - linhas que você não deve cruzar. As linhas são grandes e pequenas, desde pequenas coisas que você diz até grandes coisas que você faz. Uma das maiores linhas que você não deve cruzar no casamento é a traição máxima em um casamento - a infidelidade. Compartilhar intimidades com alguém que não seja seu parceiro de casamento mostra que seu amor está diminuindo e indo para outro lugar. A infidelidade no casamento mostra que você está descontente com algum aspecto do casamento porque está procurando amor e sexo em outro lugar. A infidelidade no casamento pode ser um grande golpe para o casamento. A infidelidade pode separar os casamentos. O que levanta a questão: é possível que um casamento após a infidelidade possa sobreviver? Decidir se divorciar após a infidelidade pode parecer o passo certo a tomar, no entanto, tomar medidas drásticas nem sempre é simples. Mesmo que o casamento após um caso pareça difícil de imaginar, mas ainda há uma chance de alguém poder salvar um casamento após a infidelidade? Vamos descobrir. Para Dan e Shelly, o casamento deles foi ótimo desde o início. Eles se amavam muito. Mas ao longo dos anos, as coisas mudaram. Shelly se envolveu demais em sua própria vida e não prestou muita atenção a Dan. Ela até recusou seus pedidos para ser íntima. Ao mesmo tempo, uma secretária mais jovem mostrava interesse em Dan em seu escritório. A princípio, parecia flertar inofensivo. Não machucou ninguém, certo? E Dan ganhou um pouco de confiança dela que ele não estava encontrando com a esposa. No final, Dan se viu em uma situação ruim e optou por ser infiel. Foi um momento de fraqueza e, depois, ele imediatamente se arrependeu de fazê-lo. Ele acreditava em seu casamento com Shelly, mesmo que as coisas não fossem perfeitas. A grande questão a se perguntar antes de se perguntar se o divórcio após um caso é a única opção é a seguinte: por que a infidelidade aconteceu em primeiro lugar? Depois de encontrar o PORQUÊ, você pode determinar se resta o casamento suficiente para reconstruí-lo juntos. Se a resposta é que o casamento não foi ótimo, para começar, as necessidades do parceiro não estavam sendo atendidas e provavelmente nunca o serão, se houver algum tipo de abuso ou se um dos parceiros já seguiu em frente e não ama seu parceiro de casamento, então o provável fim da infidelidade no casamento pode ser apenas o divórcio. Mas se a resposta é que um dos parceiros cometeu um grande erro e se arrepende disso, estava buscando a aprovação de outra pessoa por falta de algo em si ou estava tentando escapar de outra dor que estava acontecendo em sua vida, então a reconciliação é possível e pode ser capaz de evitar o divórcio após a infidelidade. No caso de Dan e Shelly, eles ainda se amavam. A infidelidade foi um grande alerta para eles. Mesmo assim, foi um período muito difícil para o casamento deles. Durante muito tempo, eles não tinham certeza se conseguiriam. Mas os dois realmente queriam fazer isso. Sobreviver à infidelidade em um divórcio pode parecer impossível, especialmente nas primeiras semanas e meses após o ocorrido, e o outro parceiro descobre. Para alguns, o divórcio pode parecer a única opção. Mas e se não for a única opção? E se você puder resolver isso? E se eles tentarem, qual é a probabilidade deles evitarem o divórcio após trair? Algumas pesquisas realizadas tentaram responder à pergunta: 'que porcentagem de casamentos sobrevive à infidelidade?' Embora seja difícil obter números precisos de casos no casamento devido à sua natureza delicada, de acordo com Dearpeggy.com, entre os pesquisados, 76% tinham parceiros que tiveram casos, mas ainda eram casados. Outra pesquisa sugeriu que apenas 15,6% das 441 pessoas pesquisadas foram capazes de evitar o divórcio devido à infidelidade. No entanto, 54,5% optaram pelo divórcio depois de trair imediatamente. Como aqueles que visitam o site eram mais propensos a estar nessa situação, é provável que os números nacionais sejam mais baixos. Ainda assim, não importa quais sejam os números reais, o que a pesquisa prova é que há pessoas que permanecem casadas após a infidelidade. Não importa qual seja a taxa de divórcio após a infidelidade, você ainda pode conseguir. Em muitos casos, a infidelidade não precisa ser igual ao divórcio. Em muitos casos, os casais podem resolver quaisquer problemas e avançar juntos. Dan e Shelly finalmente se sentaram uma noite e contaram todos os seus pensamentos e sentimentos. Dan foi muito honesto com Shelly e se desculpou de todo o coração pelo que havia feito. Eles decidiram ir juntos ao aconselhamento matrimonial. Como eles esperavam que o casamento fosse bom, ambos estavam dispostos a fazer o que fosse necessário. Eles foram ao aconselhamento e, no processo, Shelly percebeu que não estava colocando Dan em primeiro lugar. Embora não fosse uma desculpa para o que Dan fez, ela decidiu então mudar. No final, Dan e Shelly foram capazes de resolver as coisas. Demorou muito tempo para a nuvem negra da infidelidade desaparecer completamente, mas finalmente acabou. E eles estão mais felizes agora do que nunca, porque estão se colocando em primeiro lugar. Dan e Shelly tiveram sorte em muitos aspectos e trabalharam para garantir que o casamento durasse pela infidelidade e não levassem ao divórcio. Muitos outros não têm tanta sorte; não apenas eles têm a infidelidade para lidar emocionalmente, mas agora têm um divórcio e um acordo para resolver. Muitas dos homens ou mulheres que se envolvem em relações extraconjugais, invadindo, por assim dizer, o relacionamento de outras pessoas, o fazer por uma questão financeira: “eu não acho certo e não gostaria que fosse comigo, mas não posso abrir mão do sugar baby financeiro”, esse é um pensamento muito comum. Todo casal deve se perguntar: será que vale mais a pena o esforço para permanecer casado ou se vale mais a pena se divorciar quando o parceiro trai? Somente você e seu parceiro podem decidir se o divórcio por adultério é melhor ou não.

