Entretenimento 23/07/2020 12:17 CATRACA LIVRE Mulher interrompe repórter ao vivo para desmentir informações © Fornecido por Catraca Livre As informações passadas pelo Bom Dia SP da TV Globo desta quinta, 23, sobre a lotação de leitos de UTI da Santa Casa de Sorocaba para pacientes com covid-19 causaram polêmica em tempo real. Uma mulher interrompeu o repórter ao vivo para questionar os dados. No momento em que repórter Romeu Neto dizia que os 40 leitos da Santa Casa da cidade se encontravam ocupados e que 87% dos leitos de UTI da rede pública de Sorocaba estavam lotados, uma mulher invadiu o link ao vivo contestando: “Mentira, isso é mentira, tem um monte de leitos aqui”. O âncora do telejornal, Rodrigo Bocardi, ressaltou a falta de educação na intervenção da mulher. Mas também afirmou que o espaço no programa estava aberto caso ela quisesse expor sua reclamação. Porém, Romeu Neto informou que a reclamante se recusou a entrar no ar. A imagem do repórter foi cortada em seguida. “Ele tava relatando o problema”, disse Bocardi. “Tem que saber o que ela está dizendo, o que é mentira, o que a prefeitura tem feito para a população de Sorocaba. Quando ele tiver o esclarecimento disso, pode voltar.” E acrescentou: “E se ela está dizendo do que você está falando, que ela possa apontar e nos trazer aqui o esclarecimento. Se ela não estiver de acordo, se diz que o que o Romeu estava dizendo é mentira, que a gente possa debater para saber qual é, vamos buscar a verdade sempre.” O repórter depois reiterou suas informações. E reforçou que a mulher que interrompeu a reportagem ao vivo não quis ser entrevistada para o telejornal.

Veja também sobre informações repórter interrompe Voltar + Entretenimento