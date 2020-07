Bob Esponja morreu? Saiba a verdade sobre fim do personagem

ente, o Bob Esponja morreu? A pergunta se espalhou nas redes sociais como pólvora e logo causou comoção viral em tempos depressivos de pandemia.

Na madrugada desta terça-feira (28), a web ficou em choque com a história da morte do Bob Esponja. Nela, é possível ver o que acontece no futuro, com a morte do famoso personagem.

O assunto mexeu muito com os fãs do personagem e se tornou um dos mais comentados no Twitter.

Não, a tirinha não é fake. Ela existe, mas é uma criação não-oficial um tanto deprê do ilustrador mexicano Cheko Aguilar. Ele publicou a criação através de seu perfil no Twitter, mas não imaginava o que iria causar com isso.

Os fãs ficaram devastados.

"Não chega de notícia ruim, não, mundo? Pandemia, quarentena, e agora o Bob Esponja?", escreveu um internauta.

"O 'novo normal' sem o Bob Esponja não é normal, não é?", questionou outro.

A história é narrada do ponto de vista do Lula Molusco e retrata como que os moradores da Fenda do Biquini possivelmente lidariam com a despedida de Bob. A venda do Siri Cascudo, famoso restaurante do desenho, e a intensa saudade de Bob pelo melhor amigo Patrick estão na narrativa.

A 'morte' do personagem viralizou rapidamente, a ponto da própria Nickelodeon Brasil, que exibe o personagem por aqui, se manifestar oficialmente sobre o assunto.

Empresas como o Burguer King, inclusive, decidiram "adiantar" o ano como alternativa para chegarmos logo em 2021.

"2020 tá um ano tão podre que você já acorda com a notícia da morte do Bob Esponja", disse um seguidor. "Depois dessa tirinha do Bob Esponja, eu perdi todo sentido e rumo da minha vida", relatou outro perfil.

“Não consigo imaginar um mundo sem meu patrão Bob Esponja… Tô emocionada, amo vcs!?”, comentou a emissora nas redes sociais.