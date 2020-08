Entretenimento 17/08/2020 05:55 Miss MT e Brasil 2013, Jakelyne está entre os peões do reality A Fazenda veja nomes Foto: Reprodução Jakelyne de Oliveira Silva, 27 anos, de Rondonópolis, miss Brasil 2013, é um dos 20 nomes que estarão na 12ª temporada de A Fazenda, reality show da TV Record. A informação é da coluna do Leo Dias, no Metrópoles. Além dela, ficarão confinados Jojo Todynho, do hit Que Tiro foi Esse, e Mariano, que compõe dupla sertaneja com Munhoz. O programa selecionou também outras celebridades. Jakelyne é a primeira miss Brasil originalmente de Mato Grosso. Outras duas que disputaram com a faixa do Estado - Márcia Gabrielle (1985) e Josiane Kruliskoski (2000) - não nasceram aqui. Quando ganhou o título, disse que, como causa social, iria abraçar campanha de respeito aos que têm síndrome de Down. Ela tem uma irmã com a síndrome, Geovanna Cristina de Oliveira Matos, 12. “Quero expandir para a sociedade perceber que independentemente da síndrome, são pessoas que merecem todo o amor e carinho”, disse ao G1, na época. Confira aqui todos os convidados para a nova edição de A Fazenda, que estreia dia 8 de setembro. Os peões de A Fazenda 12 já entram na sede de Itapecerica da Serra no dia 6 do próximo mês. A apresentação é de Marcos Mion com direção de Rodrigo Carelli.

