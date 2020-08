Cresce procura por produtos eróticos em Cuiabá e empresária vê setor como filão

Os brinquedos eróticos têm crescido no gosto do público e mais de 1 milhão de produtos já foram vendidos no país desde o início da pandemia de Covid-19. Com o isolamento para evitar contágio, muitas pessoas têm optado pelo “prazer a sós” e o mercado oferece produtos que prometem orgasmos em 2 minutos. De olho nesse mercado, a cuiabana Daniele Pastore decidiu retomar um projeto antigo e investiu na “Vibrações Positivas”.

Com o slogan “a sós você pode tudo” ela garante que também é muito procurada por casais interessados em melhorar a satisfação sexual. Mas seu público é mesmo o feminino, principalmente mães.

“Ter filhos ou ser casada não significa que a mulher tenha uma vida sexual ativa ou até satisfatória, muitas nunca tiveram um orgasmo e há muito interesse nos brinquedos eróticos”, conta.

Apesar dos vibradores serem um dos mais procurados, Daniele conta que hoje o mais vendido é o sugador de clitóris. O produto que promete orgasmos em 2 minutos e os preços variam de R$ 300 a R$ 1 mil.

A empresária explica que já comercializou produtos eróticos, mas acabou deixando de lado o empreendimento e passou a se dedicar à gráfica que administra junto ao esposo e após um sonho ela decidiu reabrir o negócio.

“Começou quando vi uma postagem no Facebook onde uma mulher comentava que nunca teve acesso um vibrador. A postagem teve muitos comentários e alguns indicando produtos, entre eles o sugador de clitóris. Aí fui pesquisar e vi que desde que parei de vender, muita coisa nova foi lançada. Naquela noite sonhei que voltava com a loja e acordei decidida”.

Loja toda virtual

A loja é toda virtual e os clientes tem garantido o sigilo. Basta acessar o site, escolher o produto, pagamento e a forma de entrega. Quem preferir também pode entrar em contato pelo WhatsApp, disponível no site.

De acordo com levantamento do portal Mercado Erótico, desde que iniciaram as medidas de restrição à circulação de pessoas, mais de 1 milhão de produtos eróticos já foram vendidos. O desempenho é 50% maior que o mesmo período nos anos anteriores. A hipótese é que com o isolamento social e a facilidade de compras pela internet, muitos resolveram provar as novidades a sós ou com parceiros.

“Também vendemos muito lubrificantes com sabor, fantasias, gel que prolonga a ereção, anéis, mas o sugador está disparado à frente”, afirma a empresária.

Vibradores para histeria

Os conhecidos vibradores foram criados com funções médicas no início do século IXX. Eram usados para tratar a chamada “histeria” feminina que consistia em sintomas como irritabilidade, insônia, ansiedade, dores de cabeça, choro e até falta de apetite.

Os médicos, à época, recomendavam massagem no clitóris que eram feitas por eles mesmos no próprio consultório. O estímulo com as mãos ia até a paciente atingir o “paroxismo histérico”, conhecido hoje como orgasmo. O assunto foi tema de livro do jornalista Jonathan Margolis, autor de "A história íntima do orgasmo”.