Entretenimento 02/09/2020 09:20 www.msn.com Em ensaio de lingerie, Deborah Secco perde a concentração com marido ao lado Deborah Secco é considerada uma das artistas mais sensuais do Brasil, e o “carão” é uma característica já marcante. Porém, quando o marido está do lado, a história pode ser diferente. A atriz fazia um ensaio de lingerie, mas acabou perdendo a concentração com a presença de Hugo Moura por perto. “Quando o marido assiste ao ensaio, o carão desmancha kkkkk”, escreveu Deborah na legenda da publicação que traz uma foto dela sorrindo, enquanto Hugo acompanhava de perto a sessão de fotos. Nos comentários, os seguidores deixaram uma série de elogios, como “Você tá linda”, “Deusa perfeita”, “Dona do meu coração”, entre outros. Confira o post abaixo: https://www.instagram.com/p/CEnEapOsah6/

