Entretenimento 02/09/2020 17:03 Poder360 CNN Brasil e Transamérica anunciam parceria para produção de conteúdo © Spokesman/Divulgação A CNN Brasil e a Transamérica anunciaram na 3ª feira (1º.set.2020) parceria para produção de conteúdo para rádio. O novo formato deve ser lançado em outubro, com programação diária. Para o diretor executivo da Rede Transamérica, Fábio Faria, haverá uma evolução no conteúdo já produzido pela empresa. “É com satisfação que agregamos o conteúdo jornalístico da CNN Brasil à nossa grade de programação, que agora se fortalece de maneira extremamente potente em notícias da maior qualidade e credibilidade”, disse Faria. O CEO da CNN Brasil, Douglas Tavolaro, diz que a presença da emissora em mais uma plataforma é 1 passo para a consolidação da empresa no país. “Nosso jornalismo no rádio tem o objetivo maior de democratizar o acesso ao nosso conteúdo, levando informação com independência e isenção para um número cada vez maior de brasileiros“, ressaltou. O conteúdo da CNN Brasil será veiculado nos canais da Transamérica em São Paulo (100,1 FM), Rio de Janeiro (101,3 FM), Belo Horizonte (88,7 FM), Curitiba (100,3 FM), Brasília (100,1 FM), Salvador (100,1 FM) e Recife (92,7 FM), além de mais 20 afiliadas. A rede cobre 196 cidades brasileiras.

