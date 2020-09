Entretenimento 17/09/2020 17:19 www.msn.com Madonna revela que já vez botox no rosto e diz estar >gordinha> A cantora Madonna, de 62 anos de idade, revelou pela primeira vez que é adapta de botox no rosto. Em um vídeo publicado no Instagram na última quarta-feira (16), a rainha do pop apareceu deitada no sofá conversando com alguns amigos e contou assuntos íntimos. “Eu estou sentindo as rugas na minha testa. Certeza que, a esta altura, todo o botox já derreteu, faz tantos meses”, disse ela. E continuou: “Quando seu dermatologista está em quarentena, o que você faz? Fica com a testa enrugada.” A loira ainda falou sobre seu corpo. “Você se arruma para dormir, tira a sua roupa, olha no espelho e vê que você está gordinha. Mas lembre-se, seu corpo pertence ao roteiro, não ao público”, concluiu.

