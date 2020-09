Entretenimento https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/dwayne-johnson-arranca-com-as-pr%c3%b3prias-m%c3%a3os-port 19/09/2020 08:10 Dwayne Johnson arranca com as próprias mãos, portão de ferro da parede para não se atrasar © Fornecido por Instafamosos Dwayne Johnson, conhecido como The Rock registrou no Instagram uma foto de um portão de ferro jogado na grama. Quem derrubou tudo? Ele mesmo, e com as próprias mãos. O ator estava indo gravar o filme “Adão Negro”, da DC, mas sua casa estava sem luz por conta de uma tempestade. “Não foi o meu melhor momento, mas eu tinha que ir trabalhar. Nós tivemos algumas quedas de energia por conta das chuvas fortes, fazendo com que o meu portão de entrada parasse de abrir. Eu tentei usar o sistema hidráulico manualmente para abrir, porque normalmente funciona quando estamos sem energia, mas não funcionou dessa vez”, começou Dwayne na legenda. O ator continuou explicando que ligou para algumas pessoas para ir consertá-lo, mas que “não tinha como esperar 45 minutos” “A essa altura, eu tinha centenas de pessoas da equipe de produção esperando por mim para que pudéssemos começar o dia de trabalho”, continuou o ator, que irá fazer o papel de Adão Negro nos cinemas. “Então eu fiz o que tinha que fazer. Eu empurrei, puxei e arranquei o portão completamente sozinho. Arranquei completamente dos tijolos, quebrei os metais hidráulicos e joguei na grama. Minha equipe de segurança encontrou com os técnicos uma hora mais tarde e aparentemente eles estavam “incrédulos e igualmente assustados” com a forma como eu o arranquei.” The Rock concluiu brincando: “Não foi o meu melhor momento, mas um homem tem que chegar no trabalho. Acho que posso dizer com tranquilidade que estou 100% pronto para ser o Adão Negro”. Em colaboração com o site Saiba de Tudo The post Dwayne Johnson arranca com as próprias mãos, portão de ferro da parede para não se atrasar appeared first on Instafamosos.

