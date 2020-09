Entretenimento https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/saude-bucal/atualidades/o-que-significa-sonhar-com-dent 19/09/2020 08:39 O que significa sonhar com dentes caindo? Listamos motivos Diversos psicólogos e outros profissionais da área estudam os possíveis significados de um sonho. E como não é uma ciência exata, vamos listar tudo que pode significar sonhar com o dente caindo: Inicialmente tudo pode não passar de seu subconsciente trabalhando com a culpa de você não estar cuidando corretamente do seu sorriso. Mas se você faz sua rotina de higienização, vamos aos outros pontos.



Uma das teorias é de que esse sonho existe para relembrar como tudo na vida é temporário e que se você não agir, o tempo passa.



A necessidade de que alguns laços (familiares ou de amigos) precisam ser apertados novamente é uma das razões que os profissionais que estudam a área também apontam. Então corra atrás daqueles que ama e estão se afastando.



Há uma versão que interpreta esse sonho como uma vergonha de algo ruim que você tenha dito para alguém.

