Entretenimento 14/10/2020 08:46 www.msn.com Sandy lança EP visual sobre o período de isolamento Piloto Automático, Lua Cheia e Tempo foram as canções escolhidas por Sandy para expressar suas emoções durante o período mais rígido do isolamento social e que fazem parte do EP 10:39, lançado nesta quarta-feira, 14. “Eu adoraria que os três clipes fossem vistos nessa ordem, pois narram uma história”, comenta a cantora. “Mas todos estarão disponíveis de forma independente”, acrescenta. São três regravações de duas bandas brasileiras: Lua Cheia, do 5 a Seco, e Piloto Automático, do Supercombo. A canção Tempo, de autoria de Sandy com o marido Lucas Lima, completa 10 anos de lançamento este ano, assim como seu primeiro álbum solo, Pés Cansados. “A primeira live que fiz logo com uma semana de quarentena foi a primeira aparição em termos musicais. Eu encerrei com esta música, Tempo, porque eu sabia que tinha uma mensagem muito válida para este momento e comecei a chorar, me emocionei muito na hora”, conta Sandy sobre a escolha do reportório. Segundo a cantora, os três clipes foram gravados durante duas tardes, no interior de São Paulo. “Trabalhamos com um número mínimo de pessoas para evitar contágio”. O EP 10:39, número que é a soma da duração das três faixas que integram o projeto, já está disponível em todas as plataformas digitais.

