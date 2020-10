Entretenimento 14/10/2020 08:49 www.msn.com Amor e ódio: Signos mais difíceis de lidar © Fornecido por João Bidu Sempre tem um signo que as pessoas não gostam nem de pensar e bate até uma decepçãozinha quando descobre que alguém do seu círculo social tem algum desses signos forte no mapa. Apesar de saber que o nosso mapa astral é muito mais complexo e, muitas vezes, nem sempre o signo solar é a característica que sobressai, ainda temos desconfianças com certos signos. Os signos que as pessoas mais querem distância são justamente aqueles que são mais desapegados ou muito intensos e instáveis, mas, não se engane, são signos que valem a pena de ter por perto. Gêmeos Esse signo, com certeza, é um dos mais evitados quando se fala de relacionamentos pela sua fama de ter vários contatinhos e dificilmente manter interesse em algo, porém, saiba que os geminianos são ótimas companhias e amigos, sempre te mantém atualizado com as novidades do momento. Topa qualquer rolê e trazem muita diversão para o dia a dia. Dê uma chance para eles que nenhum dia vai ser tedioso perto deles. Aquário Outro signo do elemento Ar por aqui. Os aquarianos são vistos como pessoas frias e distantes, mesmo sendo simpáticos e bem humorados. São pessoas mais desapegadas? Sim, eles precisam que seu espaço pessoal seja respeitado, mas são extremamente calorosos e sempre vão arrumar um jeitinho diferente de agradar quem gosta. Áries Os arianos não poderiam faltar nessa lista, quem conhece alguém de Áries sabe que as palavrinhas “teimoso” e “impaciente” descrevem muito bem essas pessoas de personalidade forte! Discutir com as pessoas desse signo pode se tornar uma grande dor de cabeça porque não adianta o quão bons sejam seus argumentos, eles não vão ouvir no momento da briga. Apesar disso, são extremamente animados e espontâneos e, entre todos os signos do zodíaco, os filhos de Marte, são os melhores aliados nas batalhas! Leão Os reis da selva não iriam ficar de fora pois são conhecidos como muito orgulhosos e vaidosos, os “biscoiteiros” do rolê. Entretanto, na maioria da vezes, isso é só fachada porque são pessoas bastante generosas e procuram fazer de tudo para agradar quem quer por perto. Impossível não se encantar pelos leoninos quando se conhece seu lado mais amoroso e gentil.

Voltar + Entretenimento