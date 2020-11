Entretenimento 18/11/2020 07:46 Menu Pepsi lança nos EUA refrigerante com sabor de torta de maçã Revista Menu Torta de maçã é uma das sobremesas favoritas nos almoços do Dia de Ação de Graças, data tão importante quanto o Natal nos Estados Unidos e que será celebrada na próxima quinta-feira (26) por lá. E, para acompanhar a sobremesa, a Pepsi lançou uma versão de seu refrigerante de cola com sabores de canela e maçã – quase os mesmos sabores da torta. Conseguir uma garrafa da novidade, porém, promete ser quase impossível: a empresa fez apenas 1.500 garrafas de 2 litros da bebida, exclusivamente para o mercado norte-americano. Elas serão enviadas apenas para as primeiras pessoas que postarem um vídeo com uma tentativa fracassada de fazer uma torta de maçã em casa na rede social TikTok. Também é preciso marcar o perfil da Pepsi no TikTok e usar a hashtag #PepsiApplePieChallenge. Pelo menos os vídeos enviados devem garantir uma boa diversão para quem não ganhar uma dessas garrafas.

