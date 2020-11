Entretenimento 19/11/2020 07:15 Folhapress Disney+, Netflix e Amazon flertam nas redes sociais e surpreendem usuários; entenda Após estrear no Brasil nesta terça-feira (17), a plataforma de streaming Disney+ recebeu as boas vindas da concorrente, Netflix, através das redes sociais. A interação entre as empresas aconteceu nesta quarta (18), e se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

As trocas de mensagens divertidas entre as plataformas acabaram surpreendendo internautas e assinantes, que esperavam um clima de competição. A Netflix, que chegou no país em 2011, fez questão de receber carinhosamente a concorrente. "Seja bem-vindo Disney+. E pra você já ir se acostumando: cadê a 3ª temporada de 'The Mandalorian'?", escreveu.

Em resposta, o novo serviço de streaming brincou dizendo que ambos poderiam assistir as primeiras temporadas da série citada, juntos. "Juntos? Melhor tirar o Baby Yoda [personagem de Star Wars] da sala então", rebateu a Netflix.

A espécie de bate-papo entre as empresas levou os usuários da rede social a loucura. "Não sabia que precisava ver a Disney+ e a Netflix flertando, até ver eles flertando", comentou uma internauta.

Como se não bastasse a interação entre as duas empresas, a Amazon Prime Video não quis ficar de fora. "Se toparem, tenho um quarto reservado em Floripa", tuitou a companhia se referindo ao reality show de pegação "Soltos em Floripa", que chegou a ter dois episódios vetados devido a cenas de conteúdo sexual.

Apesar de tudo não ter passado de uma piada, alguns internautas se animaram com a interação. "Aproveitando o flerte pra perguntar por que ainda não fizeram um combo 'paga X na assinatura das três plataformas com desconto de Y'?", questionou uma usuária.

Antes de estrear no país, algumas franquias e títulos da Disney, incluindo Pixar e Marvel, estavam disponíveis na plataforma Netflix. Com a sua chegada, a concorrente precisou abrir mão dos conteúdos assinados pela companhia fundada por Walt Disney.

