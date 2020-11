Entretenimento 23/11/2020 07:54 epipoca.com.br La Casa de Papel anuncia chegada de novos personagens e provável retorno de personagem morto La Casa de Papel é aquele tipo de série onde perdas e mortes são inevitáveis. Entretanto, mesmo com perdas já esperadas, o público acaba sentindo falta de personagens queridos. Mesmo após mortes aterrorizantes que chocam o público, a série sempre acaba trazendo personagens de volta que aparecem em seus constantes flashbacks, como é o caso de Berlim, personagem que morreu no final da segunda parte da série. Agora, parece que outro personagem deverá seguir pelo mesmo caminho… Isso se a lista divulgada pelo IMDb estiver correta. O famoso site que é especializado em televisão e cinema, divulgou recentemente uma lista com os nomes dos atores que integrarão o elenco da última temporada de La Casa de Papel e figura ali o nome de Alba Flores, atriz que interpreta a personagem Nairóbi na série, morta na quarta temporada do seriado da plataforma de streaming Netflix. Os fãs já estão em polvorosa esperando ver novamente a atriz em La Casa de Papel, e se ela realmente retornar para a última temporada, o mais provável é que seja em algum flashback, como aconteceu com o personagem Berlim. Entretanto, um detalhe a se comentar é que nem a Netflix nem a produção da série La Casa de Papel se pronunciaram ainda sobre o retorno da atriz ou da personagem, mas, pela forma como ela foi vista morrer na temporada anterior, não é um muito provável que retorne com vida nesta próxima temporada. A Netflix trouxe também uma novidade para o último ano da sua querida série de sucesso. Dois atores de Sense8, também produzida pela Netflix, estarão em La Casa de Papel, são eles Patrick Criado e Miguel Ángel Silvestre. O showrunner Alex Pina chegou a deixar uma pista de que um dos atores citados poderá interpretar um vilão na nova temporada. A série já tem sua renovação garantida para sua quinta e última parte na Netflix.

