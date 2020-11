Entretenimento 23/11/2020 07:59 epipoca.com.br Lúcifer: novas teorias colocam Chloe e Trixie na mira da morte Lúcifer estreou neste ano a primeira parte da quinta temporada. Entretanto, os fãs que já maratonaram estão curiosos para saber o que vai acontecer na parte dois e as teorias vão só aumentando com o passar do tempo. A teoria mais recente estava dando conta de que Chloe poderia morrer. Não satisfeitos com todas as invenções apocalípticas da série infernal, os fãs começaram outra teoria da conspiração maluca e Trixie também virou alvo. Será que isso tem sentido? Acompanhe… Os fãs estão especulando quais personagens encontrarão a morte em Lúcifere depois que a sinopse oficial da Netflix mostrou que todos os segredos serão revelados e que personagens queridos irão para o inferno, digo, irão morrer. Apesar de a série ter mostrado o retorno de Lúcifer à Terra, os showrunners Idly Modrovich e Joe Henderson, juntamente com os atores Tom Ellis e Lauren German já falaram que Deckerstar (apelido carinhoso dos fãs ao casal formado por Lucifer e Chloe) será uma possibilidade real e inevitável (meu casal!). Entretanto, não se sabe como isso vai acontecer por enquanto já que a sinopse da quinta temporada diz que haverá mortes pelo caminho. Além disso, a mesma sinopse também revela que “a série segue com Lucifer chateado e infeliz como Senhor do Inferno”. Como já se sabe desde a quarta temporada, quando Lúcifer fica perto de Chloe, ele se torna mais vulnerável, pode se machucar e até sangrar. Isso levou muita gente a pensar que a única forma de os dois se reunirem seja com a morte de Chloe, que, assim, se juntaria a Lucifer no inferno de uma vez por todas.

