Entretenimento 30/11/2020 11:05 rd1.com.br Globo negocia volta de Fernanda Lima para a TV em 2021 (Imagem: Reprodução / Globo) De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, o período sabático, no entanto, deve acabar em breve. A emissora informou que há planos para que a apresentadora retorne ao ar no ano que vem. A direção do canal dos Marinho já negocia a volta da esposa de Rodrigo Hilbert a programação. Resta saber como será este novo projeto: um formato totalmente novo ou se em uma nova temporada do Amor e Sexo. Outra possibilidade é o seu retorno ao posto de anfitriã do Popstar. O talent show contou com a sua apresentação na primeira temporada, passando o posto das demais para Taís Araújo, que em uma possível nova edição, estaria impossibilitada, devido seus compromissos com novelas e séries. Recentemente, Fernanda Lima desabafou sobre a violência no Brasil, após Bruno Miranda, que interpretava o assistente de palco Borat no Amor & Sexo, ter sido baleado no abdômen após uma confusão no trânsito. O ator está internado em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro. “Fiquei muito triste quando soube que meu parceiro de palco, Bruno Miranda, o Borat do ‘Amor & Sexo’, foi baleado ontem numa situação absurda que mostra o tamanho da violência que assola o Brasil”, escreveu a artista. A famosa ainda escreveu: “Mando meu carinho pra família do Bruno e toda energia positiva para ele se recuperar totalmente e logo”. Bruno Miranda estava a caminho da academia quando parou para socorrer a vítima de um acidente de trânsito no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No entanto, enquanto ajudava, houve uma confusão entre um casal, que também parou para ajudar, e o motorista do outro veículo, que é policial militar. O PM sacou a arma e fez um disparo, que acabou atingindo o ator. O ex-colega de trabalho de Fernanda Lima foi levado pelos bombeiros ao hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência, e agora está internado no CTI. O projétil perfurou o intestino e um dos rins.

