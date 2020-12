Entretenimento 01/12/2020 07:23 mixdeseries.com.br VIKINGS: O VIDENTE SE VINGARÁ DE IVAR NO FINAL DA SÉRIE? CONFIRA! A Netflix anunciou o final de Vikings para o dia 31 de dezembro de 2020 e, com isso, muitos fãs estão ansioso pelo o que está por vir. Mas enquanto a data não chega, os adoradores da série estão discutindo o que acontecerá antes do adeus final. Mas uma coisa que tem deixado os telespectadores curiosos é se o Vidente voltará e, ainda, se ele trará uma vingança contra Ivar. Momentos impactantes Vikings é uma série dramática histórica bastante popular que se inspira em mitos e lendas nórdicas, bem como em figuras históricas reais da Era Viking. Uma ideia fortemente defendida pelos vikings era o conceito de que algumas pessoas foram dotadas com a capacidade de ver o futuro e testemunhar certas profecias. O Vidente atuava como uma espécie de profeta, e eles eram considerados seres superiores devido ao seu discernimento espiritual e estreita ligação com os deuses. John Kavanagh interpretou o Vidente original na série Vikings e, como oráculo de Kattegat, ele foi um personagem muito importante. Ele ajudou a moldar o futuro de muitos dos personagens principais, incluindo Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), Lagertha (Katheryn Winnick) e Floki (Gustaf Skarsgård). O Vidente apareceu ao longo das primeiras cinco temporadas de Vikings, mas foi morto por Ivar, o Desossado (Alex Høgh Andersen) depois que lhe disseram que ele não estava destinado a ser um deus. Ivar tinha visitado o Vidente acreditando que sua deficiência significava que os deuses tinham algo único reservado para ele. No entanto, o Vidente sabia que isso nunca seria o caso, e ele disse a Ivar a verdade decepcionante, o que deixou Ivar chateado. Ivar acabou matando o Vidente em uma cena chocante, pois os fãs acreditavam que o Vidente era intocável. Ele reapareceu em visões. E, ainda, continuou a oferecer conselhos para aqueles que precisavam, incluindo Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) quando ele duvidava de sua posição como rei. Mas agora, o criador da série, Michael Hirst, sugeriu que o personagem pode não estar realmente morto devido à natureza de seu ser. O Vidente vai voltar? Ninguém sabe muito sobre a história do Vidente, ou de que espécie ele é, então há uma chance de que ele tenha assumido outra forma de vida. Os fãs já viram que ele foi evocado na mente de outros personagens quando eles precisavam de alguma orientação. O Vidente disse que está preso entre a vida e a morte, pois acredita-se que ele seja um deus preso na forma de um humano. Com isso em mente, há uma chance de que ele volte na última metade da sexta temporada para se vingar de Ivar. Hirst disse que o caráter de Ivar mudará drasticamente na metade final da temporada, então ele pode se sentir humilhado pelo Vidente, caso volte. O Vidente apareceu em três episódios da sexta temporada, na forma de uma visão, e sua voz foi ouvida no episódio intitulado The Prophet. Em um episódio da sexta temporada, Bjorn perguntou ao Vidente se ele deveria resgatar o Rei Harald (Peter Franzén), ao que o Vidente respondeu: “Isso é problema seu, Bjorn Ironside, você não sabe o que pensa?“ Bjorn disse que queria saber as consequências se agisse, e o Vidente disse-lhe: “Eu sei o que sei e o que você não suporta saber. Tanto de sua sombra ao amanhecer diminuindo atrás de você ou de suas sombras ao anoitecer surgindo para encontrar você, eu mostrarei a você o medo em um punhado de poeira. Eu direi apenas isso, que tudo o mais que você fizer, tudo o que você decidir, não traia seus próprios deuses no processo.” O que vem por aí Os fãs perceberam que conforme a série progredia, o Vidente começou a agir com medo, e eles acreditavam que ele já havia entregado seu papel para outra pessoa. Muitos acreditam que Floki será o próximo na fila para assumir o papel, já que o Vidente beijou a mão de Floki – um ato que indica quem está em uma posição superior. Um fã disse no Reddit: “Não tenho certeza do que aconteceu exatamente com ele, mas presumo que ele sempre soube que um dia alguém o substituiria, e como ele disse a Floki que estava esperando por 100 anos ou algo assim, acho que ele significa que Floki é quem vai tomar o seu lugar.“ Como o destino de Floki ainda é desconhecido desde que ele ficou preso na caverna na Islândia, há uma chance de ele se tornar o novo Vidente na segunda metade da sexta temporada. Será?

