Entretenimento 02/12/2020 07:07 Olhar Digital WhatsApp: novos papéis de parede e figuras animadas Rafael Rigues O WhatsApp receberá nesta semana uma atualização com novidades em papéis de parede e figuras animadas. Agora é possível definir papéis de parede específicos para conversas e grupos, além de imagens diferentes para os temas claro e escuro. Além disso, a galeria de papéis de parede agora tem novas imagens. Segundo o WhatsApp, os papéis de parede personalizados “tornam suas conversas mais pessoais e distinguíveis com papéis de parede personalizados com seus contatos mais importantes e pessoas favoritas. Você nunca mais vai precisar se preocupar de ter enviado uma mensagem no chat errado”. Quem gosta do papel de parede oficial agora pode selecionar novas cores. E quem procura algo diferente encontrará na galeria imagens da natureza e arquitetura de todo o mundo, além de novos designs atraentes, escolhidas para refletir a comunidade global de usuários do app. As imagens estão divididas em álbuns chamados “Bright” (Claro) e “Dark” (Escuro). Também possível definir um papel de parede exclusivo pro modo escuro, que se transforma automaticamente quando o smartphone toca o tema de acordo com a hora do dia. Pesquisando figurinhas no WhatsApp O WhatsApp também melhorou a pesquisa de figurinhas (stickers), facilitando navegar através de categorias comuns e encontrar adesivos buscando com texto ou emoji. A equipe do WhatsApp pede que os criadores de figurinhas marquem seus adesivos com emojis e textos. Assim, fica mais fácil que eles sejam encontrados por outros usuários. Por fim o “Juntos em Casa“, um dos pacotes mais populares no app, agora tem adesivos animados. Ele está disponível com texto em 9 idiomas – árabe, francês, alemão, indonésio, italiano, português, russo, espanhol e turco. Estes novos recursos estarão disponíveis em uma atualização do WhatsApp, que será distribuída ao longo dos próximos dias e que deve chegar gradualmente a todos os usuários.

