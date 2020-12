Entretenimento 03/12/2020 08:35 Isabele Scavassa, para o TechTudo iPhone pode ganhar câmera periscópica em parceria com Samsung Possível acordo com a gigante sul-coreana pode estrear câmera que oferece zoom sem perder qualidade nos celulares da Apple. iPhone 12 pode ganhar câmera periscópica que permite dar zoom sem perder qualdiade — Foto: Reprodução/Apple iPhones do futuro podem ganhar câmera periscópica que permite zoom sem perda de qualidade em uma parceria com a Samsung. A nova tecnologia tende a aparecer na linha de celulares da linha de 2022 em um possível iPhone 14. A expectativa é que o componente permita aproximar a imagem em até 10 vezes, o que superaria o rival Galaxy S20 Ultra, que fornece zoom óptico de até quatro vezes sem afetar a resolução. Informações do site especializado ETNews dão conta de que a empresa da maçã pode recorrer à gigante sul-coreana por esbarrar em problemas relacionados à patente do mecanismo. As empresas não confirmam os rumores. Rumores de que o iPhone pode vir com câmera periscópica já vinham sendo noticiado há alguns meses. Além disso, um relatório divulgado recentemente aponta que a Apple têm buscado soluções melhores para o zoom oferecido nos aparelhos, o que reforça a chegada da nova tecnologia aos smartphones da empresa. A colaboração com a Samsung deve ser um indicativo de que a fabricante sul-coreana pode entrar na lista de fornecedores da companhia de Steve Jobs. Atualmente a Apple já usa componentes da LG Innotek, Sharp e O-Film.

